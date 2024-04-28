نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سر إنقلاب محمد صلاح على يورجن كلوب أمام الملايين (القصة الكاملة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مشادة نجم مصر ومديره الفني الألماني حديث العالم

تصدرت مشادة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومديره الفني يورجن كلوب، الصحافة الرياضية على مستوى العالم بعد أن دخل الثنائي في أزمة حقيقية أمام أعين الجماهير، على هامش مباراة الريدز ووست هام ضمن منافسات الأسبوع الـ35 من البريميرلييج.

وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "مع شوبير": "كلوب طالب محمد صلاح بالتسخين مع نهاية الشوط الأول للمباراة، ليستجيب اللاعب ثم طالبه المدرب الألماني بالعودة مرة أخرى إلى مقاعد البدلاء مع بداية الشوط الثاني مع إدراك التعادل".

وأضاف: "تكرر الأمر مجددًا وطالب كلوب صلاح بالتسخين مرة أخرى، وخلال استعداد اللاعب للنزول إلى أرضية الملعب، حدث ما أغضب صلاح".

وتابع: "كلوب راح يسلم عليه ولكن صلاح كان متضايق وسلم بكل برود، وهو ما أغضب المدير الفني".

واختتم تصريحاته قائلًأ: "كلوب استغرب من رد فعل صلاح وسأله في إيه، ليرد صلاح أنت مش شايف أنت بتعمل معايا إيه؟".

الصحافة الإنجليزية تسلط الضوء على مشادة صلاح وكلوب

كشفت صحيفة "ديلي ميل" ما حدث، مؤكدة أن هذا يأتي في ظل مغادرة المدرب لقلعة «أنفيلد» في نهاية الموسم، وتراجع أداء محمد صلاح في الفترة الماضية.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك غضبا بين جماهير ليفربول، بسبب ما فعله الطرفان، واشتعال الموقف بينهما.

حسام غالي يعلق على لقطة كلوب وصلاح

وقال حسام غالي خلال تصريحات تلفزيونية، أن محمد صلاح أسطورة من اساطير ليفربول وقدم ارقام أسطورية ولا يصح ما يحدث معه ومن الذكاء التعامل مع نجم مثل صلاح بشكل أفضل مؤكدا أن الثنائي يجب أن يتداركا الأمر.

وأضاف، أنه كان في قمة تركيزه في بطولة 2010 من أجل أن يختتم مشواره بهذه البطولة وكنت سعيدا في السلام الوطني في مباراة النهائي أمام غانا لدرجة أنني كلمت نفسي معقول أنها مكتوبة لينا ثلاثة بطولات متتالية.

واختتم تصريحاته، أن هذا الجيل كان قويًا وعلى رأسهم أحمد حسن ويلعب تحت ضغط رهيب وقوي ونتاجه كان الفوز بالبطولات.