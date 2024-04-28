نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوهرة ريال مدريد على رادار الدوري الألماني من بوابة هذا النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني من مغادرة صفوف الفريق والانتقال إلى الدوري الألماني خلال فترة الانتقالات القادمة.

جوهرة ريال مدريد على رادار الدوري الألماني من بوابة هذا النادي

ويخطط مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ليفركوزن الألماني في الحصول على خدمات تشابي الونسو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

ويرى بايرن ليفركوزن ضرورة التعاقد مع تشابي الونسو في فترة الانتقالات القادمة إذ أن اللاعب يتماشى مع الفريق وستكون إضافته إضافة مميزة للنادي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ناتشو مع ريال مدريد بنهاية هذا الموسم مما يزيد من تمسك ليفركوزن به كصفقة مجانية في حال عدم تجديد تعاقده معه.

يُذكر أن تشابي ألونسو شارك مع ريال مدريد في 37 مباراة خلال هذا الموسم بمختلف البطولات ويسعى ليفركوزن لضمه وتسجيل إحصائية مميزة معه.

