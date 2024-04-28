نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نوتنجهام فورست مساء اليوم الأحد 28-4-2024 على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، ناثان آكي، جفارديول

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، كيفين دي بروين

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، جاك جريليش، برناردو سيلفا

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست

تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.