نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي والترجي وجهًا لوجه.. موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبو وعشاق كرة القدم العربية، موعد انطلاق المواجهة الحاسمة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي، وذلك ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ونجح فريق الأهلي في التأهل إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق مازيمبي الكونغولي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي.

وعلى الجانب الآخر، حقق فريق الترجي التونسي، فوزًا صعبًا على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين دون رد في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الترجي التونسي، يوم 18 مايو المقبل، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، في تونس.

على أن تنطلق صافرة مباراة إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بين فريقي الأهلي ضد الترجي التونسي، يوم 25 مايو في القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي التونسي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.