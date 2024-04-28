نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول إجراء من ليفربول تجاه صلاح بعد اشتباكه مع كلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ نادي ليفربول الإنجليزي، مناقشة مستقبل لاعبه المصري الدولي محمد صلاح والذي أثار الجدل مؤخرًا بمشادته مع مدربه الألماني يورجن كلوب في لقاء وست هام يونايتد.

ليفربول يناقش مستقبل صلاح

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، في تعليقه على مشادة صلاح مع كلوب، أن مستقبل اللاعب المصري سيتحدد في نهاية الموسم الجاري.

وأشار رومانو إلى أن هناك اجتماعات طارئة مع محمد صلاح خلال الأسبوع القادم، من أجل مناقشة تجديد عقده.

ويرتبط محمد صلاح، بعقدٍ ساري مع نادي ليفربول حتى نهاية الموسم المقبل، صيف 2025، ويعد اللاعب هدفًا لأندية الدوري السعودي.

وكان نادي ليفربول قد رفض عرضًا مغريًا من الاتحاد السعودي للتعاقد مع محمد صلاح في الصيف الماضي، لحاجة الفريق لخدماته وعدم توافر البديل المناسب في سوق الانتقالات وقتها.

وتحوم التكهنات حول إمكانية تراجع نادي ليفربول عن استمرار صلاح، حيث تفتح الإدارة الباب لرحيل اللاعب من أجل الاستفادة المادية من عملية بيع الموسم المتبقي في عقده.