نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام غالي يتحدث عن أزمة استبعاده من كأس الأمم الإفريقية 2006 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أنه لا يعرف سببا لاستبعاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية في ٢٠٠٦ رغم استدعائه قبل البطولة.

حسام غالي يتحدث عن أزمة استبعاده من كأس الأمم الإفريقية 2006

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: "في بطولة ٢٠٠٦ كنت أقدم موسم مميز مع فينورد الهولندي وتلقيت دعوة من المنتخب وحضرت لمصر وانتظرت مكالمة لابلاغي بمكان المعسكر ولم يطلبني أحد".

وأضاف: "انتظرت يومين ولم يحدثني أحد فوجئت بعد ذلك بالإعلان عن استبعادي من المنتخب وحتى الآن لا أعرف السبب".

وتابع: "الحمد الله ربنا عوضني خلال هذه السنة بانتقالي إلى توتنهام الإنجليزي وكانت بداية لرحلة جيدة".

واختتم: "في بطولة ٢٠٠٤ لم أشارك في أول لقاءين ودفع بي الجهاز الفني أمام الكاميرون لتحديد المتأهل للدور الثاني وقد انهرت وانهمرت دموعي بسبب استبعادي وعدم وجود سبب واضح قبل أن أشارك أمام الكاميرون".

