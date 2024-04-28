نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليويفا يكشف النقاب عن حكم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي تشامبيونزليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا النقاب عن الحكم الذي سيدير ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي الجاري 2023-2024

كليمان توريان حكما لموقعة الريال والبايرن

ومن المنتظر ان يدير لقاء ذهاب الدور نصف النهائي الحكم الدولي الفرنسي.

وكان ريال مدريد قد عبر لدور الأربعة بعد أن أقصى فريق نادي مانشستر سيتي بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية لقاء الذهاب بالتعادل 2-2 والاياب بنتيجة 1-1.

في المقابل خطف نادي بايرن ميونخ تذكرة العبور لسيمي فاينال تشامبيونزليج على حساب ارسنال الإنجليزي بالفوز 1-0 إيابا قي اليانز ارينا بعد التعادل ذهابا بنتيجة 1-1

وينتظر الفائز من تلك المواجهة المترشح من نصف النهائي الثاني الذي يجمع بين بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي البطولة لمعرفة من يخلف مان سيتي في الظفر بذات الاذنين