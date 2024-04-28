نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمهور اللعبة الحلوة.. في انتظار مباراة الزمالك ودريمز إف سي في كأس الاتحاد الأفريقي 2024 وهذا موعد البث والتشكيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دريمز إف سي ضد الزمالك في كأس الاتحاد الأفريقي 2024.. Dreams FC vs Zamalek.. يثير حماس الجماهير واللاعبين على حد سواء. مباراة نصف النهائي تعتبر فرصة حاسمة للتأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب. من المتوقع أن يقدم الفريقان عروضًا مثيرة في طريقهما إلى الفوز والتأهل.

مباراة الزمالك ودريمز إف سي في كأس الاتحاد الأفريقي 2024

CAF Confederation Cup 2024.. موعد المباراة: السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت غانا، اليوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024.

القناة الناقلة

القناة الناقلة: بي إن سبورتس 6.

ويمكنكم مشاهدة المباراة على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عبر سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تشكيلة الزمالك ضد:

ومن المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع للزمالك محورًا للحديث والتحليل قبل المباراة، حيث يبحث المشجعون والخبراء في الرياضة عن التكتيكات المناسبة والاستراتيجيات التي يجب اتباعها لتحقيق الفوز. وبينما تتزايد التوقعات وتتصاعد التوترات، يظل الجميع في انتظار تأكيد التشكيلة الرسمية وبداية المباراة لرؤية كيف ستكون النتيجة النهائية في هذه المواجهة المثيرة.

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد. خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح. خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو". خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.- ناصر منسي - سامسون أكينيولا

وكان قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التحرك من فندق الإقامة إلى ملعب "بابا يارا" مبكرًا، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد.

وجاء قرار الجهاز الفني للفريق بعد تعليمات مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بضرورة التواجد في ملعب المباراة بمدة لا تقل عن ساعة ونصف قبل انطلاق صافرة البداية.