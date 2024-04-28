تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد



يلتقى الفريق الملكي مع نظيره البافاري، مساء، الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2024 على ملعب "آليانز آرينا" ضمن منافسات ذهاب نصف دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وفلطسين والدوحة أيضًا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط دفاع ريال مدريد: داني كارفاخال، ناتشو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

وتنقل مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات البطولة الأوروبية الكبرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

