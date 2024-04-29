الرياضة

طائرة الأهلي تحرز لقب كأس مصر على حساب الزملك

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة فريق كرة الطائرة للنادي الأهلي أمام نظيره الزمالك في المباراة التي جمعتهم في بطولة كأس مصر.

وحصد المارد الأحمر لقبه بعد التفوق على الزمالك بنتيجة 3-1 بمجموع الأشواط.

موسم تاريخي لطائرة الأهلي

وتواصل طائرة الأهلي اكتساح البطولات بعد الفوز بلقب السوبر المصري، دوري أبطال إفريقيا، كأس السوبر المصري وأخيرا كأس مصر.

كما ضمن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في شهر ديسمبر في الهند.

وعلى الجانب الآخر؛ حصد الزمالك وصافة البطولة بينما توج بتروجيت بالمركز الثالث.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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