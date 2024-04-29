نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يقترب من حل أزمة القيد بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى المباراة النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عقب فوزه أمام منافسه دريمز الغاني، في إياب نصف نهائي البطولة بثلاثة أهداف دون رد.

- الزمالك يقترب من حل أزمة القيد

وأكد مدحت شلبي عبر شاشة ام بي سي مصر:" وصول الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية، يضمن حصول الزمالك على ما يقارب من مليون ونصف دولار".

وتابع:" هذه القيمة ستساعد الزمالك كثيرا في حل أزمة القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة وأن الغريق يراقب بعض الصفقات الجديدة لتدعيم صفوفه".

وأشار:" مسؤولو نادي الزمالك تواصلوا مع محامي اللاعب المغربي خالد بوطيب للوصول إلى اتفاق حول تقسيط المبلغ وفك القيد، والمجلس الحالي يدفع ثمن أخطاء واعباء مالية ليس له يد فيها".

وأختتم:" إدارة الزمالك أبدت رغبتها في عدم تجديد العديد من اللاعبين التي تنتهي عقودهم هذا الموسم بسبب تلك الأزمة، ولن يتم إخبار بعض اللاعبين برحيلهم قبل حل أزمة القيد".