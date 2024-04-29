الرياضة

عاجل.. الزمالك يقترب من حل أزمة القيد بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة -  

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى المباراة النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عقب فوزه أمام منافسه دريمز الغاني، في إياب نصف نهائي البطولة بثلاثة أهداف دون رد.

- الزمالك يقترب من حل أزمة القيد

وأكد مدحت شلبي عبر شاشة ام بي سي مصر:" وصول الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية، يضمن حصول الزمالك على ما يقارب من مليون ونصف دولار".

وتابع:" هذه القيمة ستساعد الزمالك كثيرا في حل أزمة القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة وأن الغريق يراقب بعض الصفقات الجديدة لتدعيم صفوفه".

وأشار:" مسؤولو نادي الزمالك تواصلوا مع محامي اللاعب المغربي خالد بوطيب للوصول إلى اتفاق حول تقسيط المبلغ وفك القيد، والمجلس الحالي يدفع ثمن أخطاء واعباء مالية ليس له يد فيها".

وأختتم:" إدارة الزمالك أبدت رغبتها في عدم تجديد العديد من اللاعبين التي تنتهي عقودهم هذا الموسم بسبب تلك الأزمة، ولن يتم إخبار بعض اللاعبين برحيلهم قبل حل أزمة القيد".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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