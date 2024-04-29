نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عروض احتراف أضعاف الأهلي".. مفاجأة كبرى عن رحيل علي معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحاول إدارة النادي الأهلي حسم ملف تجديد عقود بعض نجوم الفريق الأول في الفترة القادمة، والذي يأتي في مقدمتها التونسي علي معلول، الظهير الأيسر، والتي تشهد مفاوضات نارية بين الطرفين في ظل وجود العديد من العروض الخليجية للحصول على خدمات اللاعب.

- تطورات مفاوضات الأهلي ومعلول

وأكد سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" لا صوت داخل النادي الأهلي الا على مواجهة الإسماعيلي وسيظل الشناوي هو حارس مصر الأول، حتى ولو عاد من الإصابة والأهلي يمتلك حراس مميزين وشوبير أعطى درس للجميع في الاجتهاد والعمل".

وتابع:" عندما تأخذ الفرصة في فرق كبيرة مثل الأهلي والزمالك لا بد أن تتمسك بها".

وواصل:" على معلول يمتلك عروض أكبر بكثير من عرض النادي الأهلي والإدارة تضع سقف لن تزيد عنه ويوجد رغبة كبيرة في بقاء اللاعب ولكن بالمبلغ المتفق عليه".

وأختتم:" قرار علي معلول سواء بالرحيل عن الأهلي أو البقاء لن يغير أي شئ في قيمة اللاعب داخل جماهير وإدارة القلعة الحمراء".