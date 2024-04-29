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أحمد جودة - القاهرة -



كشف الدكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي عن إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الأهلي بالدوري العام.

الإصابة تضرب نجم الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي بالدوري

وأوضح الدكتور هشام، إصابة هشام محمد لاعب الوسط الدراويش في الساعات الأخيرة بتمزق من الدرجة الأولي في العضلة الضامة.

وأضاف طبيب الدراويش:”اللاعب يخضع حاليا لبرنامج علاجي مكثف من أجل سرعة تجهيزه للانضمام للتدريبات الجماعية”.

ويستعد الإسماعيلي حاليا لمواجهة الأهلي يوم الأربعاء المقبل باستاد الجيش بمنطقة برج العرب في الإسكندرية لحساب الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري العام.

ويبحث الدراويش عن تحقيق الفوز على نظيره الأهلي من أجل حصد الثلاث نقاط وتعديل وضعيته داخل جدول الترتيب للدوري المصري الممتاز.

حيث يحتل فريق الإسماعيلي المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، برصيد 19 نقطة جمعهم في 19 لقاء.