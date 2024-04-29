عاجل...ذا أثلتيك تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - فجرت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية مفاجأة غير متوقعة ومن العيار الثقيل تخص مستقبل جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، محمد صلاح.



ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى نهاية الموسم المقبل في 30 يونيو 2025، ولكن هناك شائعات حول إمكانية رحيله إلى الدوري السعودي.

ويرغب ناديا اتحاد جدة والهلال في ضم محمد صلاح من ليفربول في الميركاتو الصيفي المقبل، ومن المتوقع أن يعودا مرة أخرى في المفاوضات مع الريدز بعرض قوي.

ولكن الصحيفة الشهيرة أفادت أن ليفربول يتوقع من محمد صلاح البقاء هذا الصيف، ويخططون على أساس أن يكون جزءًا من مشروعهم الجديد مع المدرب، آرني سلوت.

على الرغم من أن ذلك قد يعرضهم لخسارة اللاعب المصري بالمجان في صيف عام 2025، ولكن محمد صلاح لم يتحدث مطلقًا عن رحيله في أي تصريحات صحفية.

وهو نفس ما حدث من جانب ليفربول، لم تكن هناك أي تصريحات تلمح بإمكانية رحيل محمد صلاح عن الفريق في نهاية الموسم.

وكان فابرزيو رومانو متخصص سوق الانتقالات قد أفاد أن مستقبل محمد صلاح سيتم حسمه بنهاية الموسم، خاصة بعد أزمته مع مدربه، يورجن كلوب.



و قد دخل محمد صلاح في مشادة قوية قبل مشاركته في مباراة وست هام يونايتد في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي ويبدو وأن الوضع متوترًا بين الطرفين.