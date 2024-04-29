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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد.

أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع مهاجم برشلونة

وأكدت تقارير صحفية أن نادي أتلتيكو مدريد سوف يدخل في مفاوضات مع نادي برشلونة من أجل ضم فيران توريس بناءً على رغبة المدرب دييجو سيميوني.

وأوضحت أن سيميوني معجب كثيرا بإمكانيات فيران توريس حيث أنه يريد التعاقد معه بقوه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت أن مسؤولي الأتلتيكو يراقبون وضع توريس مع البارسا في الوقت الحالي وموقفه من الرحيل بعد ابتعاده عن المشاركة في الفترة الأخيرة.

ويعتبر المدرب تشافي النجم فيران توريس أحد أهم لاعبي الفريق ولا يمكن المساس به، كما أن اللاعب لا يرغب في الرحيل عن صفوف برشلونة في الفترة القادمة.

