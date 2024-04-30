موعد مباراة الوصل واتحاد كلباء اليوم في نصف نهائي كأس رئيس دولة الإمارات

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإماراتية مباراة الوصل واتحاد كلباء وذلك ضمن منافسات نهائي كأس رئيس دولة الإمارات في الموسم الحالي.



يدخل الوصل المباراة طامحا في استغلال صدرارته لبطولة الدوري الإماراتي من أجل الوصول إلى المباراة النهائية من الكأس للمرة الحادية عشرة في تاريخه، حيث تأهل من قبل 10 مرات وفاز باللقب مرتين فقط وحصد مركز الوصافة 8 مرات.



في حين يأمل اتحاد كلباء في بلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

وتقابل الوصل مع اتحاد كلباء مرتين فقط في كأس رئيس الدولة في عام 2003 من خلال النظام القديم (ذهابا وإيابا) وفاز الوصل في المباراتين.



وكان الوصل قد تأهل إلى مباراة الدور نصف النهائي عقب فوزه في دور الـ 16 على الإمارات بسبعة أهداف مقابل هدف وعلى الجزيرة في الدور ربع النهائي بثلاثية نظيفة مسجلا أكبر عدد من الأهداف بين أندية البطولة حتى الآن.



بينما تأهل اتحاد كلباء من دور الستة عشر بعد فوزه على دبا الفجيرة بثلاثية نظيفة وعلى العين بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي.



موعد مباراة الوصل واتحاد كلباء في كأس رئيس دولة الإمارات



من المقرر أن تقام مباراة الوصل واتحاد كلباء يوم الثلاثاء 30 إبريل 2024 على استاد نادي الشارقة وذلك ضمن منافسات الدور قبل النهائي في بطولة كأس رئيس دولة الإمارات في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والثلث مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السابع والثلث مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.