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أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بمحمود متولي أساسيًا في مباراة الإسماعيلي غدا، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وقال مصدر داخل الفريق في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن كولر يدرس الدفع بمحمود متولي غدا في قلب الدفاع، وفقا للمحاضرة الفنية والتقسيمة التي جرت في مران الأمس بين البدلاء والأساسيين.

كولر يجهز مفاجأة في مباراة الأهلي والإسماعيلي



وأضاف، أن متولي جاهز من الناحية الفنية والبدنيّة للمشاركة امام الدراويش، وتألق بشكل لافت في التدريبات ومن الوارد تواجده بصفة أساسية في تشكيل الأهلي امام الإسماعيلي.



وكان الاهلي قد فاز على مازيمبي في المباراة الماضية بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الإسماعيلي غدا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذالك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

