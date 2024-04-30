نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الاتحاد في كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة غريمه التقليدي الاتحاد بستاد الجوهرة المشعة في لقاء حاسم بينهم ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الملك "خادم الحرمين الشريفين".

تشكيل الهلال أمام الاتحاد

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود، كوليبالي، علي البليهي، الشهراني.

خط الوسط: سافيتش، نيفيز، ديلجادو.

خط الهجوم: مالكوم، ناصر الدوسري، ميتروفيتش.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

ويحل زعيم آسيا ضيفا ثقيلا على نظيره الاتحاد مساء الثلاثاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة.