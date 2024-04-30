عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو هيرنانديز، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، تشواميني، فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، جود بيلينجهام.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

تُنقل مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

