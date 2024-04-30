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أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة توت عنخ آمون أمام دلفي السكندري تسليم درع بطولة الدوري الممتاز لفريق توت عنخ آمون، بعد أن حقق توت عنخ آمون فوزًا عريضًا على دلفي بنتيجة 11-0، في الجولة 29 من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

توت عنخ آمون يتسلم درع بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية

وكان قد حسم فريق توت عنخ آمون لقب بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية للمرة الأولى في تاريخه قبل ختام الدوري بأسبوعين.

جدير بالذكر أنه تم تسليم درع الدوري لتوت عنخ آمون بحضور د. دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري منفردة في غياب تام لمجلس إدارة إتحاد كرة القدم!

ويقود توت عنخ آمون فنيًا احمد رمضان المدير الفني لتوت عنخ آمون ويعاونه عزة أبو الخير مدرب عام للفريق، وذلك تحت قيادة محمد وصفي رئيس مجلس إدارة نادي توت عنخ آمون ومريم هشام المدير الرياضي للنادي.

ويتصدر توت عنخ آمون ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية برصيد 85 نقطة، وحقق فارق أهداف 189 هدف كأقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع في الدوري لموسم 2023-2024

و فاز توت عنخ آمون في 28 مباراة من أصل 29 وتعادل في مباراة واحدة ولم يتلقى أي هزيمة، ويتبقى مبارتين على ختام الدوري.

