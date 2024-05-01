نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحسم في البرنابيو.. ريال مدريد يتعادل أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ إيجابيًا أمام نظيره ريال مدريد بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

أحداث مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

سدد ليروي ساني لاعب بايرن ميونيخ في الدقيقة الأولى، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها الحارس أندري لونين.

وسجل فينيسيوس جونيور أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 23، بعد تمريرة بينية رائعة من توني كروس إلى زميله فينيسيوس الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 40، نفذها هاري كين بتسديدة قوية، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للحارس أندري لونين.

ونفذ رودريجو سيلفا لاعب ريال مدريد في الدقيقة 44، ركلة حرة، عن طريق تسديدة قوية، ولكن ارتطمت بحائط الصد ومرت إلى ركلة ركنية.

وصوب توني كروس لاعب الميرنجي في الدقيقة 51 تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء، أبعدها الحارس مانويل نوير من يسار مرماه.

وتعادل ليروي ساني لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 53، بعد تمريرة من لايمر إلى ساني الذي استقبلها بقدمه اليمنى وتوغل بالكرة من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير تسديدة قوية، سكنت الشباك على يسار الحارس أندري لونين.

وأضاف هاري كين الهدف الثاني لصالح العملاق البافاري في الدقيقة 57 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها جمال موسيالا، نفذها كين بتسديدة أرضية، سكنت الشباك على يمين الحارس أندري لونين.

وأنقذ الحارس مانويل نوير مارماه من هدف التعادل لصالح الملكي في الدقيقة 79، بعد تمريرة رائعة من لوكا مودريتش بوجه القدم الخارجي إلى فينيسيوس جونيور الذي استقبلها بصدره ثم سدد الأخير تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها الحارس إلى ركلة ركنية من جهة اليسار.

وأحرز فينيسيوس جونيور الهدف الثاني والتعادل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 83 ع طريق ركلة جزاء، نفذها فينيسيوس بتسديدة قوية، سكنت الشباك على يسار الحارس مانويل نوير.