كروس يرد بسخرية على سؤال حول مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - رد الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، بسخرية على سؤال حول انضمام الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان إلى صفوف الفريق الملكي في الموسم المقبل.

كروس يعلق على سؤال حول مبابي

سُئل كروس عقب مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، مساء الثلاثاء، عن اللعب بجوار مبابي في وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور في الموسم المقبل.

قال كروس، ردًا على السؤال: “لا أعرف ما إذا كانوا سيجتمعون معًا في مباراة الإياب ضد بايرن ميونخ، لذا فهذا ليس من شأني!”.

وخرج ريال مدريد، بتعادل مثير أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-2، على ملعب “أليانز أرينا” معقل الفريق الألماني، وذلك في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن الفائز من ريال مدريد وبايرن ميونخ سيصل نهائي دوري أبطال أوروبا، ويواجه الطرف الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند.