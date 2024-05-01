مبابي يقود تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بوروسيا دورتموند

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أحمد جودة - القاهرة - استقر لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بروسيا دورتموند مساء اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تبدأ أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديز.

خط الوسط: وارن إيمري، فيتينيا، فابيان رويز.

خط الهجوم: كيليان مبابي، برادلي باركولا، عثمان ديمبلي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.

