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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن موقف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة، من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ليفاندوفسكي يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة والأنضمام لدوري روشن

ارتبط اسم ليفاندوفسكي بالرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام عدد من الأندية السعودية بالتعاقد معه.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ليفاندوفسكي رفض عرضًا ضخمًا من أحد فرق الدوري السعودي (لم يُذكر اسمه)، مُعربًا عن رغبته في البقاء في برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن ليفاندوفسكي لا يفكر في مغادرة برشلونة، حتى لو أنهى الفريق الموسم دون تحقيق أي لقب، أو إذا عُرضت عليه مبالغ مالية ضخمة.

انضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية في عام 2022 قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو.

شارك ليفاندوفسكي مع برشلونة هذا الموسم في 44 مباراة في مختلف المسابقات، حيث سجل 23 هدفًا وصنع 9 تمريرات حاسمة.