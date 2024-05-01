نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: لا صحة لإصدار قرارا نهائيا لتسليم عقوبة الشيبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان كل ما تردد مؤخرا بشأن اصدار قرار اخير من لجنة الانضباط للشيبي غير صحيح.

حيث أكد شبانة على أن لجنة الانضباط نفت في تصريحات خاصة كل ما تردد في هذا الشأن، كما أشارت اللجنة أن نتيجة التحقيقات لم يتحدد موعدها حتى الان وليس هناك اجتماع اليوم من الأساس.

وواصل شبانة ان اللجنة بالفعل لم تسلم قرارها النهائي للجبلاية حتى الآن.