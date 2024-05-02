نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يضرب موعدا مع الهلال في نهائي كأس الملك بعد تخطي عقبة الخليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح فريق الكرة الأول بنادي النصر في تخطي عقبة الخليج بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الملك.

واستطاع النصر تحقيق الهدف الأول عن طريق الهداف التاريخي للعبة، كرستيانو رونالدو في الدقيقة 17 من عمر اللقاء.

وجاء الهدف بعد تمريرة رائعة من أيمن يحيى جناح العالمي ليسجلها الدون في مرمى الخليج ويعلن عن الهدف الأول.

ثم أضاف ماني الهدف الثاني لصالح العالمي في الدقيقة 37 من عمر شوط اللقاء الأول من علامة الجزاء.

وأضاف رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 57 من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من أيمن يحيى.

وسجل فريق الخليج هدفه الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 82 من عمر المباراة عن طريق فواز الطريس.

وبهذا الفوز نجح فريق النصر في الصعود لنهائي كأس الملك لمواجهة الهلال، يوم 30 من الشهر الجاري.

ويبحث النصر عن تحقيق اللقب الغائب عن سجل بطولاته منذ عام 1990، وكان النصر قد سبق له وحقق هذا اللقب في 6 مناسبات سابقة، بينما حققها الهلال في 10 مناسبات.