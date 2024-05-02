نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف فولكروج.. نتيجة وملخص مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني، فوزًا صعبًا على نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي؛ بهدف دون رد خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث أقيمت مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أهداف مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان

وتمكن النجم الدولي نيكلاس فولكروج، مهاجم فريق بروسيا دورتموند، من تسجيل الهدف الأول لصالح الفريق الألماني، في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي عند الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول.