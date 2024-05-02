نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير ينهي الجدل حول نقل مواجهة الأهلي والترجي لدولة محايدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت في الساعات الأخيرة أنباء عن احتمالية نقل مواجهة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب الأزمة الأخيرة مع لجنة المنشطات الدولية.

حقيقة نقل مواجهة الأهلي والترجي خارج تونس

وأكد أحمد شوبير عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس: "في الفترة الأخيرة ظهر أحاديث عن نقل مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، خارج تونس بسبب عقوبات لجنة المنشطات الدولية".

وتابع: "هذا الحديث ليس له أي أساس من الصحة، هذا ليس قرار نهائي وتونس لديها الوقت القانوني للاستئناف على القرار".

وواصل: "حتى وإن لم تستأنف تونس على القرار ستكون المشكلة أمامهم في تنظيم أي بطولة فقط، ولم يتم رفع علم تونس في الأولمبياد أو البطولة البارلمبية".

وتحدث أحد أعضاء الجامعه التونسية، مؤكدًا أن أي مواجهات للأندية التونسية ستكون في موعدها دون أي تأثير وأكد على وجود تحرك لحل تلك الأزمة".