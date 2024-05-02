نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الإسماعيلي يوقع عقوبة ضد لاعبه بسبب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن ركلة الجزاء التي احتسبت لفريقه في مباراة النادي الأهلي صحيحة ولا تقبل التشكيك كما أشار إلى معاقبة أحد لاعبي الفريق.

مدرب الإسماعيلي: طرد نصر مستحق وسيتم توقيع عقوبة عليه

خسر فريق الإسماعيلي أمام الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال حمد إبراهيم المدرب العام عبر تصريحات تلفزيونية: “من وجهة نظري أن طرد محمد نصر لاعب فريق الإسماعيلي مستحق وسيتم توقيع عقوبة عليه من قبل الجهاز الفني للفريق خلال الساعات القادمة”.

وختم: "أغلقنا ملف مباراة الأهلي ونستعد من الآن لمباراة فاركو يوم السبت المقبل في بطولة الدوري الممتاز".