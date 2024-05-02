نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصليبي يبعد نجم برشلونة عن الملاعب حتى 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن أزمة داخل نادي برشلونة بعد إصابة أحد لاعبيه بقطع في الرباط الصليبي في الأيام الماضية.

إصابة ديست لاعب برشلونة المعار بالرباط الصليبي

تعرض سيرجينو ديست، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة والمعار إلى صفوف نادي أيندهوفن الهولندي إلى إصابة قوية مع فريقه خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب ما تم تأكيده فإن ديست يعاني من إصابة بالرباط الصليبي وهو ما يجعله يغيب عن الملاعب لفترة طويلة قد تصل مدتها إلى عام 2025 القادم.

وفي الوقت الذي كان يخطط فيه نادي أيندهوفن لتفعيل بند شراء اللاعب مقابل عشرة مليون يورو، فإنه أصيب وهو ما سيجعل النادي يفكر مجددًا في ذلك الأمر وقد يتراجعون نهائيًا عن هذه الفكرة.

الجدير بالذكر أن سيرجينو ديست تألق في صفوف نادي أيندهوفن الهولندي منذ أن وصل إليه معارًا من برشلونة في مطلع هذا الموسم قبل أن يصيب مؤخرًا بالرباط الصليبي.