نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة اليوم بين تشيلسي وتوتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباريات البريميرليج في الموسم الحالي والذي تكون فيه منافسات قوية وشرسة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.



مازال آرسنال يحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 80 نقطة بينما خطف مانشستر سيتي المركز الثاني من ليفربول برصيد 79 نقطة بينما جاء ليفربول في المركز الثالث برصيد برصيد 75 نقطة.



توج مانشستر سيتي بلقب البريميرليج في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع آرسنال حتى آخر جولة، حيث يطمح الجانرز في خطف اللقب من المان سيتي في الموسم الحالي.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن..



1 - آرسنال 80 نقطة

2 - مانشستر سيتي 79 نقطة

3- ليفربول 75 نقطة

4- أستون فيلا 67 نقطة

5- توتنهام 60 نقطة

6 - مانشستر يونايتد 54 نقطة

7 - نيوكاسل يونايتد 53 نقطة

8 - ويستهام يونايتد 49 نقطة

9 - تشيلسي 48 نقطة

10 - بورنموث 48 نقطة

11 - وولفرهامبتون 46 نقطة

12 - برايتون 44 نقطة

13 - فولهام 43 نقطة

14 - كريستال بالاس 40 نقطة

15 - إيفرتون 36 نقطة

16 - برينتفورد 35 نقطة

17 - نوتينجهام فورست 26 نقطة

18 - لوتون تاون 25 نقطة

19 - بيرنلي 24 نقطة

20 - شيفيلد يونايتد 16 نقطة

