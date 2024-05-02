نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر؟.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل صدام تشيلسي وتوتنهام الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباريات الدوري الإنجليزي الذي يتنافس فيه عدد كبير من نجوم الكرة العالمية من أجل تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب هداف البريميرليج في الموسم الحالي.



استعاد النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي صدارة جدول هداف البريميرليج بعد أن فقدها في الأسابيع الماضية لصالح كول بالمر.



سجل إيرلينج هالاند حتى الآن 21 هدف وجاء كول بالمر نجم تشيلسي في المركز الثاني برصيد 20 هدف.



تراجع المصري محمد صلاح نجم ليفربول للمركز السادس في جدول هدافي البريميرليج برصيد 17 هدف وتراجعت فرصه في المنافسة على لقب الهداف بينما يحتل أولي واتكينز نجم أستون فيلا وأكسندر إيزاك نجم نيوكاسل يونايتد المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 19 هدف.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن..



1 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 21 هدف

2 - كول بالمر - تشيلسي - 20 هدف

3 - أولي واتكينز- أستون فيلا - 19 هدف

4 - ألكسندر ايزاك - نيوكاسل يونايتد - 19 هدف

5 - دومينيك سولانكي - بورنموث - 18 هدف

6 - محمد صلاح - ليفربول - 17 هدف

7 - هيونج مين سون - توتنهام - 16 هدف

8 - جارود بوين - ويستهام يونايتد - 16 هدف

9 - فيل فودين - مانشستر سيتي - 16 هدف

10 - بوكايو ساكا - آرسنال - 15 هدف

