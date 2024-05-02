القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري والمعلق

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء في كل مكان، عن القناة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والبنك الأهلي، في اللقاء المقرر له اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، القناة الناقلة لمباراة الفارس الأبيض والبنك الأهلي في الدوري المصري والمعلق.



موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري



يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمواجهة نظيره فريق البنك الأهلي، مساء اليوم الخميس، الموافق 2 من شهر مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز



وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.



معلق مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري



ومن جانبها أسندت مجموعة شبكة قنوات أون تايم سبورت مهمة التعليق الصوتي على أحداث مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي، إلى المعلق الرياضي محمد سيد عفيفي.

