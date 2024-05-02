ماذا ينتظر الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي؟

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أحمد جودة - القاهرة - يضرب النادي الأهلي موعدًا ناريًا مع نظيره الترجي التونسي يوم السبت 18 مايو 2024 على ملعب "رادس"، وذلك في إطار ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.



ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات الأهلي قبل مواجهة الترجي يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر مايو الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



مواعيد مباريات الأهلي قبل مواجهة الترجي



الدوري المصري

السبت 4-5-2024

الأهلي ضد الجونة – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



الثلاثاء 7-5-2024

الأهلي ضد الاتحاد – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



السبت 11-5-2024

بلدية المحلة ضد الأهلي – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



الأربعاء 15-5-2024

الأهلي ضد المقاولون العرب – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في الدوري المصري



تمتلك إدارة شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات الأهلي، عبر قنواتها.

