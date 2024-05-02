نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على خطى الزمالك.. أول رد من الهلال السعودي على أزمة مالكوم والاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت مواجهة الهلال واتحاد جدة في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين إثارة كبيرة، والتي انتهت بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف واحد، ليتأهل إلى المباراة النهائية ومواجهة منافسه التقليدي نادي النصر.

وقام البرازيلي مالكوم بإثارة الجدل بشكل كبير بعد احتفاله الغير أخلاقي أمام جماهير المنافس، نادي الاتحاد، بعد إحراز فريقه الهدف الثاني.

- الهلال يرد على أزمة مالكوم

وشهدت تلك الواقعة هجوم شديد من جميع المسؤولين والجماهير على تصرف نجم الهلال واحتفاله الغير أخلاقي، والمطالبة بإيقافه وتغريمه.

وفجر الإعلامي وليد الفراج في برنامجه التليفزيوني، أن مسؤولو نادي الهلال تبرر أتصرف مالكوم بسبب استفزاز جماهير العميد له خلال المباراة.

وتابع:" خلال الاحتفال بالهدف الذي سجله سعود عبدالحميد، قامت جماهير الاتحاد، بإلقاء زجاجات المياه، أثناء الاحتفال أمام مدرجهم".

ويذكر أن تقدمت إدارة العميد بشكوى رسمية ضد اللاعب البرازيلي، لمعاقبته بسبب التصرف الغير مقبول، حيث يقترب اللاعب من الإيقاف لمدة مباراة وتغريمه ماليا.