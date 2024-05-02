نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العراق تحجز بطاقة العبور إلى أولمبيد باريس من بوابة إندونيسيا بكأس آسيا تحت 23 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن شباب أسود الرافدين منتخب العراق دون 23 عامًا من قطع بطاقة العبور إلى أوليمبياد باريس 2024 بعدما حققوا فوزًا صعبًا على حساب نظيرهم الإندونيسي بهدفين مقابل هدف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة في المباراة التي أقيمت بإستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل وسط حضور جماهيري كبير من جانب محبي المنتخبين.

العراق تفوز على أندونيسيا وتصل أولمبياد باريس

منتخب العراق وجد نفسه متأخرا بهدف دون رد عند الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول بهدف إيفار جينر قبل أن يعود المنتخب العراقي سريعا ويدرك التعادل بواسطة زيد تحسين لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي من زمن المباراة ليحتكم المنتخبان للأوقات الإضافية لتحديد المنتخب صاحب المركز الثالث وبطاقة العبور المباشر للأوليمبياد.

وفي الوقت الإضافي الأول تمكن علي جاسم من تحقيق هدف الفوز للمنتخب العراقي بعدما إنفرد بمرمى المنتخب الإندونيسي ليضع الكرة قوية بإتقان شديد داخل الشباك الإندونيسية حيث أخفق المنتخب الإندونيسي في الوصول إلى مرمى العراق مجددا لينتهي اللقاء بفوز المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف.

بهذه النتيجة ينهي العراق مشاركته بالبطولة في المركز الثالث ويتأهل بشكل مباشر لأوليمبياد باريس 2024 للمرة السادسة في تاريخه كأكثر المنتخبات العربية مشاركة بالمسابقة بينما سيضطر المنتخب الإندونيسي لخوض ملحق التأهل العالمي ومباراة فاصلة أمام المنتخب الغيني رابع كأس إفريقيا الأخيرة.

وتختتم غدا منافسات كأس آسيا لكرة القدم دون 23 عاما حيث يواجه المنتخب الياباني نظيره الأوزبكي بعدما ضمن المنتخبين التأهل لأوليمبياد باريس 2024.