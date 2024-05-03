نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكتسح ضمك برباعية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره فريق ضمك بنتيجة 4/1 في اللقاء القوي المثير الذي جمعهم منذ قليل بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الأهلي وضمك

وبدأت أحداث مباراة الأهلي وضمك برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل زياد الجهني الهدف الأول في الدقيقة 8 وعاد فراس البريكان بالهدف الثاني صنعه له فيرمينو في الدقيقة 11 وسدد رياض محرز ضربة جزاء ليعلن عن الهدف الثالث في الدقيقة 19 وسجل فيرمينو الهدف الرابع صنع ماكسيمين بالدقيقة 25 وانتهى الشوط 4/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل انتوليتش الهدف الأول لضمك في الدقيقة 62 وانتهت المباراة 4/1.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 55 نقطة، فيما يتواجد ضمك في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

