نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، نظيره ضمك بنتيجة 4/1 في اللقاء القوي والمثير الذي جمعهما، بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الأهلي وضمك

وسجل زياد الجهني الهدف الأول في الدقيقة 8 وعاد فراس البريكان بالهدف الثاني صنعه له فيرمينو في الدقيقة 11.

وسدد رياض محرز ضربة جزاء ليعلن عن الهدف الثالث في الدقيقة 19، وسجل فيرمينو الهدف الرابع صنع ماكسيمين بالدقيقة 25

وسجل أنتوليتش هدف ضمك الأول في الدقيقة 62، وانتهت المباراة 4/1.