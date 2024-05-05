نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تأكد رحيل ثلاثي الأهلي في نهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم النادي الأهلي، مصير بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، للتعاقد مع صفقات جديدة.

الأهلي يحسم مصير الراحلين

وأكد مدحت شلبي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر:" كولر أبدى سعادته بارتداء التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، شارة قيادة الفريق بعدما مضى 8 سنوات داخل القلعة الحمراء".

وتابع:" بعد خروج نيدفيد وغياب ربيعه والسولية وهاني والشناوي، يصبح معلول الأقدم داخل الفريق".

وواصل: "وفقا لمصادرنا داخل الأهلي، تأكد خروج 3 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خارج القلعة الحمراء".

وأشار: "موديست مؤكد سيكون أول الراحلين عن الأهلي بعد أن أصبح عبئ داخل الأهلي في الملعب وماديا بسبب راتبه الضخم".

واختتم: "محمد الضاوي كريستو سيكون ثاني الراحلين عن الأهلي، وهي الصفقة التي خسر الأهلي بها 2 مليون دولار بسبب أنه سيسجل فوق السن لذلك يقترب من الرحيل، ثالث الراحلين عن الأحمر سيكون حارس مرمى محمود الزنفلي".