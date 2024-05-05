أسامة عرابي يشيد بثنائي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - قال أسامة عرابي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، إن المارد الأحمر يقدم مباريات قوية خلال الفترة الحالية فى مسابقة الدوري المصري الممتاز بجانب دوري أبطال إفريقيا.

أسامة عرابي: معلول وشوبير يقدمان مستوى كبير

ذكر عرابي فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني: "النادي الأهلي للأسف يعاني من ضغط المباريات والفوز فى هذا الوقت هو الأهم من الأداء بشكل كبير، والأهلي علي الرغم من ذلك كل لاعبيه يقدموا مستوي كبير".

وأضاف: “الأهلي خلال الفترة الحالية يلعب كل ثلاث أيام مباراة وللأسف ذلك يعرض الفريق للإصابات، والخوف من أى إصابة قبل مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي”.

وأتم: “مصطفى شوبير وعلي معلول يقدمان موسم رائع مع الأهلي”.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استطاع الفوز أمام نادي الجونة بثلاثية نظيفة ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي بين الفريقين.