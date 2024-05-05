نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة صلاح اليوم.. موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره توتنهام هوتسبير مساء اليوم الأحد 5 على ملعب "أنفيلد"، وذلك في إطار الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الريدز المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 75 نقطة، بعد الفوز في 22 مباراة والتعادل في 9 لقاءات وخسارة 4 مواجهات، فيما يحتل الديوك المركز الخامس برصيد 60 نقطة، بعد الفوز في 18 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 10 مواجهات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.