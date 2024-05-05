نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي ينتقد أفشة ويكشف التشكيل الأفضل لنهائي إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى محمد فضل نجم الأهلي السابق، أن محمد مجدي أفشة إذا كان لديه اعتراض على أمر معين يحب أن يكون في غرفة خاصة مع المدرب مارسيل كولر.

فضل: يجب أن يكون الشناوي مساندًا لشوبير

أوضح أنه ما دام تحدث عن المدرب وما يحدث في المؤتمر عكس الحقيقة فهذا أمر غير صحيح ولا مقبول.

وقال محمد فضل خلال تصريحات تلفزيونية، أن الشناوي يجب أن يكون مساندًا لمصطفي شوبير، وأنه لا يعرف حقيقة رفض الأول المشاركة أم لا ولكنه لا يتحدث في مثل هذه الأمور.

وكشف فضب أن التشكيل الأفضل من وجهة نظره لمباراة الترجي التونسي هو مصطفي شوبير ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني وفي الوسط أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وفي الأمام حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.