نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دانا شوقي: سعيدة بالفوز على الأهلي والتتويج بلقب إفريقيا مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت دانا شوقي لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، عن سعادتها بحصد الأبيض للقب ببطولة إفريقيا للعام الثاني على التوالي، بجانب حصدها لجائزة أفضل معدة بالبطولة.

وفاز فريق طائرة الزمالك "سيدات" على الأهلي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في نهائي بطولة إفريقيا للأندية.

دانا شوقي: أهدي بطولة إفريقيا إلى عائلتي

قالت "دانا"، إنها سعيدة للغاية لكونها أحد أفراد فريق الزمالك، على الرغم من أن هذا الموسم هو الثاني لها مع الفريق، ألا أنها تشعر بالانسجام مع جميع اللاعبات، واصبحوا كلهم على قلب رجلًا واحد.

وتابعت، أنها تهدي لقب بطولة إفريقيا، وجائزة أفضل معدة في البطولة، إلى عائلتها، واللاعبين والجهاز الفني ومجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، وجماهير الزمالك العظيمة.