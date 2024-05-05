نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرموش بمهمة صعبة.. موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن اليوم في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق اينتراخت فرانكفورت لمباراة هامة أمام باير ليفركوزن وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني والثلاثون من عمر الدوري الألماني.

ويدخل رفاق مرموش المباراة أمام صاحب اللقب في مهمة صعبة.

ويدخل اينتراخت فرانكفورت المباراة في المركز السادس برصيد 45 نقطة من 31 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة، ولاقى الهزيمة في 8 لقاءات.

وعلى الجانب الاخر يدخل ليفركوزن صاحب اللقب لقائه وهو متواجد في الصدراة برصيد 81 نقطة من 31 مباراة حقق الفوز في 25 وتعادل في 6 ولم يلقى أي هزيمة.

موعد مباراة باير ليفركوزن واينتراخت في الدوري الألماني

تنطلق صافرة المباراة في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن واينتراخت في الدوري الألماني

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.