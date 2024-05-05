نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر استبعاد كريم فؤاد من مباريات الاهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامى محمد الليثى، عن طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، من كريم فؤاد لاعب الفريق الإهتمام بالأدوار الدفاعية حتى يعود إلى حساباته الفنية خلال الفترة المقبلة.

تصريحات الإعلامي محمد الليثي

وقال محمد الليثى خلال تصريحات تلفزيونية: شهدت المباريات الأخيرة خروج كريم فؤاد من حسابات مارسيل كولر بشكل واضح الأمر الذي أثار علامات استفهام كبيرة لدى الجمهور الأهلاوي خاصة وأن كريم فؤاد من اللاعبين المُلتزمين داخل وخارج الملعب.

وتابع: كولر أنتقد كريم فؤاد بسبب عدم اهتمامه بأداء الواجب الدفاعي بشكل جيد، وأكد المدير الفني للاعب ان عدم اجادته الأدوار الدفاعية حرمه من المشاركة كثيرًا في مركز الظهير الأيمن.

وأضاف: المدرب السويسري أكد لكريم فؤاد أيضًا أن تواجد عدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات الكبيرة في مركز الجناح ساهم في غيابه عن اللعب في هذا المركز حيث يتواجد كلًا من بيرسي تاو ورضا سليم وحسين الشحات وأمكانية لعب كهربا في هذا المركز.