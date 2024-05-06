نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن مستقبل ثنائي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن جمهور الزمالك ليس مكتوبًا عليه الفرحة لفترة طويلة بعدما توج فريق سيدات الطائرة بلقب إفريقيا، ثم عاد فريق الكرة ليخسر أمام سموحة في بطولة الدوري المصري، مشيرا إلى أن جوزيه جوميز دفع بتشكيل خاطئ، وكان بمثابة الغاز عديدة للجماهير.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "علي معلول من أبرز اللاعبين المحترفين في تاريخ الكرة المصرية، هناك لاعبين تتذكرهم مثل ايمانويل في الزمالك، وهكذا يكون المحترف الأجنبي، معلول مستواه ثابت وملتزم، وأضاف الكثير للأهلي واتوقع استمراره مع الفريق وتجديد عقده، وهناك لاعبين كانوا من الممكن أن يكونوا مؤثرين مثل بنشرقي وفرجاني سياسي".

وأضاف: "جوميز اخطأ بشكل واضح في تشكيل الزمالك، ودفع ببعض اللاعبين في غير مراكزهم، وأين محمود علاء مدافع الفريق من المشاركة في المباريات، ولا يوجد أفضل منه، وطالما هو سيرحل بعد نهاية الموسم فلماذا لا يتم الاستفادة منه، وياسر حمد بعيد عن المستوى المطلوب، وموتيابا لا يرتقي لأنه يكون لاعبا في الزمالك وغير مؤهل للعب أساسيا".

وأكمل: "محمود متولي لاعب يتعاطف معه أي شخص، وحتى الآن غير مضمون بقائه في الفريق الموسم المقبل، وكان كولر قد ابلغه في وقت سابق برحيله عن الأهلي، كما أنه لم يتدرب كثيرا وتم ابعاده عن المران الجماعي".

وتابع: "جوميز قام بتصدير الاحباط للفريق بعد الخسارة أمام سموحة، ومستغرب من تشكيل الزمالك أمام سموحة رغم ان المنافسة على الدوري لازالت قائمة، ولكن يجب غلق الملف حاليا والتركيز في نهائي الكونفدرالية، والزمالك في حاجة شديدة للفوز بها".