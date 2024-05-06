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أحمد جودة - القاهرة - الأهلي والهلال.. شاهد بث مباشر مباراة الأهلي ضد الهلال في الدوري السعودي

الأهلي والهلال.. شاهد بث مباشر مباراة الأهلي ضد الهلال في الدوري السعودي.. يبحث محبي وعشاق كرة القدم السعودية، عن موعد مباراة الأهلي ضد الهلال، والتي تنطلق اليوم ضمن الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023/2024، والتي تقام على أرضية ستاد «الجوهرة المشعة» معقل الراقي.

الأهلي والهلال.. شاهد بث مباشر مباراة الأهلي ضد الهلال في الدوري السعودي

الأهلي ضد الهلال في الدوري السعودي

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين روشن هذا الموسم، وذلك عقب نهاية الجولة 29، برصيد 80 نقطة، بفارق 9 نقاط كاملة عن أقرب المنافسين فريق النصر صاحب الـ71 نقطة بجدول الترتيب، حيث نجح فريق الهلال في فرض السيطرة والهيمنة على المسابقة السعودية هذا الموسم، برصيد 80 نقطة من 28 مباراة خاضها الزعيم في الدوري السعودي حتى الآن، بواقع 26 انتصارًا وتعادلين، ولم تتلقَّ كتيبة خورخي خيسوس الهزيمة.

بينما يحتل فريق الأهلي المركز الثالث هذا الموسم برصيد 55 نقطة، من 29 مباراه خاضهم «الراقي» في المسابقة حتى الآن، بواقع 16 انتصار، و7 تعادلات، وتلقى رفقاء رياض محرز الهزيمة في 6 مباريات.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال في الدوري السعودي اليوم

الأهلي والهلال.. شاهد بث مباشر مباراة الأهلي ضد الهلال في الدوري السعودي.. حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، الموافق 6 من شهر مايو الجاري، ليكون هو موعد مباراة الأهلي ضد الهلال، وذلك ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023/2024.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الهلال، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «الجوهرة المشعة» معقل الراقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال في الدوري السعودي

وتُعد مجموعة قنوات SSC السعودية، هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال، وتحديدًا عبر شاشة قناة SSC1 HD بتعليق المخضرم فارس عوض.