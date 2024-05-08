نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تعلن موعد نهاية الدوري وموقف الأندية المشاركة في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن بطولة الدورى الممتاز سوف تنتهى يوم 15 / 8 القادم والموسم القادم سوف يكون استثنائيا وندرس حاليا الأنظمة التى تناسب الأندية فنيا لتعديل مواعيد المباريات مثل جميع دوريات العالم.

تصريحات أحمد دياب

وقال أحمد دياب خلال تصريحات إذاعية: سوف نقوم بالإجتماع مع الأندية بنهاية الموسم الحالى وعرض جميع المقترحات الموسم القادم لإختيار أنسبهم عقب نهاية الموسم الحالي.

وتابع: أدعم 18 نادى فى بطولة الدورى المصرى وليس الأندية الجماهيرية فقط والأزمة الأخيرة لتحديد الأندية المؤهلة للمشاركة فى البطولات الأفريقية الموسم المقبل جاء مبكرا حيث الاتحاد الأفريقية لكرة القدم "الكاف" يقوم بمخاطبة رابطة الأندية يوم 30 / 6 وسوف نقوم بطلب لتأجيل المده لنهاية بطولة الدورى وتحديد البطل هذه المره حيث من الممكن تدخل المهندس هانى أبوريدة لحل الأمر.

وواصل: ندعم منتخب مصر حاليا تحت قيادة حسام حسن للوصول إلى نهائيّات كأس العالم 2026 ونسعى لتوفير الراحة للاعبين والجهاز الفنى قبل انطلاق معسكر الفراعنة.

