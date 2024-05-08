نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتزال اللعب الدولي؟ مفاجأة حول انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر يونيو المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جاء رد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على السؤال الذي كان يشغل ذهن الجمهور بعدما طرح الناقد الرياضي اسلام صادق سؤالًا مثيرًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر يونيو المقبل

وكتب صادق على الفيسبوك كالتالي: "قبل معسكر المنتخب في يونيو، هل يفكر محمد صلاح في إعلان اعتزال اللعب الدولي؟! ".

وكشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موعد انضمام محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، إلى معسكر منتخب مصر لخوض منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأعلن وزير الشباب والرياضة عن موعد انضمامه خلال تصريحات إذاعية، مصرحًا إنه على تواصل مستمر مع محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، وسينضم للمعسكر المقبل في شهر يونيو.

وغاب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر الأخير في شهر مارس الماضي، ولم يشارك مع حسام حسن بعدما تولى المهمة في قيادة الفراعنة، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الراحل عن الفراعنة بعد وداع أمم إفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي.



ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر يونيو المقبل، لمواجهة كلًا من بوركينا فاسو في القاهرة، في المباراة التي تقام يوم 7 يونيو، كما سيلعب أمام غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.