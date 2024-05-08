نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يحدد بديل جيرو من قلب لايبزيج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية إيطالية الضوء على إعطاء السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الضوء الأخضر لميلان من أجل التعاقد مع السلوفيني الشاب بنيامين سيسكو نجم لايبزيج الألماني.



وألمحت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن سيسكو ظهر كمرشح رئيسي لتدعيم خط هجوم ميلان ليحل محل أوليفييه جيرو في الموسم المقبل، حيث سينضم جيرو إلى لوس أنجلوس في نهاية عقده الشهر المقبل.



ولفتت الصحيفة الإيطالية أن ميلان كان مرتبطًا بالتعاقد مع جوشوا زيركزي لعدة أسابيع ولكن يبدو بأنهم قاموا بتغيير الأولويات واختاروا التعاقد مع سيسكو.



وأكدت الصحيفة الإيطالية أن سيسكو قد أقنع جميع مديري ميلان بما في ذلك إبراهيموفيتش مستشار شركة ريد بيرد المالكة لميلان.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ميلان يرى أن سيسكو مهاجم طويل القامة ولديه بنية بدنية ممتازة ومهارات فنية تجعله مناسبًا للفريق وقد سجل النجم السلوفيني الشاب 16 هدف في 40 مباراة في الموسم الحالي في جميع البطولات مع لايبزيج بما في ذلك هدفين في دوري أبطال أوروبا.



وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن سيسكو يمتلك شرط جزائي في عقده مع لايبزيج تبلغ قيمته 50 مليون يورو ويمكن أن يرتفع إلى 75 مليون يورو لكن ميلان واثق من أنه لن يحتاج لدفع الشرط الجزائي بالكامل وأنه سيتوصل لاتفاق مع مسئولي لايبزيج.